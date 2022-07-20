Собянин утвердил проект реорганизации промзоны "Курьяново" в районе Печатники

В районе Печатники реорганизуют производственную зону "Курьяново". На площади, которая занимает 50 гектаров, появится современный жилой район. Сергей Собянин утвердил проект реорганизации.

Территория расположена в ЮВАО Москвы. Здесь построят свыше 350 тысяч квадратных метров жилья, а также школы, детские сады и многофункциональные центры.

На данный момент 25% этой территории занимает производственно-складской комплекс "Печатники". Часть действующих производственных объектов реконструируют и превратят в технопарк. Займутся и прилегающими к району улицами и дорогами. Будут установлены светофоры, велопешеходные дорожки, появятся новые остановки. Новый квартал рассчитан на комфортное проживание шести тысяч человек. Также здесь планируют создать пять тысяч рабочих мест.

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