Собянин утвердил наименования девяти станций Троицкой линии метро

Девять станций строящейся Троицкой линии метро получили названия. Их присвоил Сергей Собянин.

Линия метро, проходящая от станции МЦК Крымская до Троицка, теперь называется Троицкая. Ее протяженность составит 40 километров.

Станции будут называться "Крымская", "Академическая", "Вавиловская", "Тютчевская", "Бачуринская", "Коммунарка", "Сосенки", "Ракитки" и "Десна".

Кроме того, официальное наименование присвоено строящейся станции Люблинско-Дмитровской линии метро "Яхромская", которая находится на пересечении Дмитровского шоссе и улицы 800-летия Москвы. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.