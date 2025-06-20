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Новости

20 июня, 17:00

Мэр Москвы

Собянин: регулярный речной маршрут Новоспасский – ЗИЛ открыт в Москве

Собянин: регулярный речной маршрут Новоспасский – ЗИЛ открыт в Москве

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Открытие третьего регулярного речного маршрута электросудов вошло в число знаковых событий Петербургского международного экономического форума. Сергей Собянин принял участие в торжественной церемонии запуска дистанционно.

Мэр Москвы отметил, что речные трамвайчики пользуются большой популярностью у жителей и гостей города. Только за два года водный электротранспорт перевез около 2 миллионов пассажиров. Проект продолжит развиваться и дальше. До конца года парк речных судов увеличится в 1,5 раза.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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