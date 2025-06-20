20 июня, 15:15Мэр Москвы
Собянин объявил об открытии третьего регулярного маршрута речного транспорта
Центральным событием деловой программы на стенде Москвы 20 июня стал запуск третьего регулярного речного маршрута для электротранспорта. Сергей Собянин принял участие в церемонии открытия по видео-конференц-связи.
Как отметил мэр Москвы, для реализации проекта потребовались высокие технологии и большие усилия. Третий маршрут свяжет четыре района города – Замоскворечье, Даниловский, Таганский, Южнопортовый – и пополнит флотилию еще 6 судами.
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