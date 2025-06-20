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20 июня, 15:15

Мэр Москвы

Собянин объявил об открытии третьего регулярного маршрута речного транспорта

Собянин объявил об открытии третьего регулярного маршрута речного транспорта

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Центральным событием деловой программы на стенде Москвы 20 июня стал запуск третьего регулярного речного маршрута для электротранспорта. Сергей Собянин принял участие в церемонии открытия по видео-конференц-связи.

Как отметил мэр Москвы, для реализации проекта потребовались высокие технологии и большие усилия. Третий маршрут свяжет четыре района города – Замоскворечье, Даниловский, Таганский, Южнопортовый – и пополнит флотилию еще 6 судами.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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