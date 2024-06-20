Участок БКЛ закроют с 22 июня

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20 июня, 23:15

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Собянин: новый комплекс больницы имени святого Владимира будет достроен в 2025 году

Собянин: новый комплекс больницы имени святого Владимира будет достроен в 2025 году

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Строительство многопрофильного комплекса детской больницы святого Владимира завершат в 2025 году. Сергей Собянин рассказал, что основные строительные работы объекта подходят к концу. На данный момент ведется монтаж инженерной коммуникации, начинается этап отделочных работ.

Кроме того, в новом корпусе больницы оборудуют 15 суперсовременных операционных. Впоследствии это будет шестиэтажное здание с вертолетной площадкой на крыше.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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