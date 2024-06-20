Участок БКЛ закроют с 22 июня

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 июня, 18:15

Новости

Новости часа: 15 суперсовременных операционных оборудуют в больнице святого Владимира

Новости часа: 15 суперсовременных операционных оборудуют в больнице святого Владимира

Новости часа: десятибалльный шторм прошел по Москве 20 июня

Новости часа: порывы ветра со скоростью до 22 метров в секунду зафиксировали в Москве

Новости часа: городские службы ликвидируют последствия залпового ливня в Москве

Собянин: в 2025 году в Москве появится еще один детский стационар

Новости часа: на востоке Москвы будет благоустроено восемь общественных пространств

Новости часа: практически вся акватория Москвы-реки станет судоходной к 2030 году

Сергей Собянин подвел итоги первого года работы речных электросудов

Новости часа: три станции метро будут открыты для художников и скульпторов

Собянин предупредил москвичей о ливнях и возможном формировании смерчей 20 июня

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. 15 суперсовременных операционных оборудуют в новом комплексе детской больницы святого Владимира. Об этом рассказал Сергей Собянин.

В Даниловском районе Москвы построят новый жилой квартал, а также социальную инфраструктуру и офисы, сообщил заммэра Владимир Ефимов.

"Киновечера на ГОРЕ" стартуют в филиале Музея Победы 28 июня. Пресс-служба мероприятия также сообщила, что киновечера будут проходить до 13 октября.

Читайте также
мэр МосквымедицинагородстроительстводосугкиновидеоДарья Тащина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика