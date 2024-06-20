Новости часа: 15 суперсовременных операционных оборудуют в больнице святого Владимира

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. 15 суперсовременных операционных оборудуют в новом комплексе детской больницы святого Владимира. Об этом рассказал Сергей Собянин.

В Даниловском районе Москвы построят новый жилой квартал, а также социальную инфраструктуру и офисы, сообщил заммэра Владимир Ефимов.

"Киновечера на ГОРЕ" стартуют в филиале Музея Победы 28 июня. Пресс-служба мероприятия также сообщила, что киновечера будут проходить до 13 октября.