Участок БКЛ закроют с 22 июня

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20 июня, 14:15

Новости

Собянин: в 2025 году в Москве появится еще один детский стационар

Собянин: в 2025 году в Москве появится еще один детский стационар

Новости часа: на востоке Москвы будет благоустроено восемь общественных пространств

Новости часа: практически вся акватория Москвы-реки станет судоходной к 2030 году

Сергей Собянин подвел итоги первого года работы речных электросудов

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Собянин: на востоке Москвы будет благоустроено восемь общественных пространств

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Мэр Москвы: шквалистый ветер, ливень и смерч возможны в столице 20 июня

Новости часа: 20 июня в Москве ожидается гроза, возможны смерчи

В 2025 году завершится строительство нового комплекса детской больницы святого Владимира. Об этом Сергей Собянин сообщил во время осмотра объекта.

По его словам, новое шестиэтажное здание площадью 56 тысяч квадратных метров возводится с использованием энергоэффективных материалов и технологий. Кроме того, применяются современные решения по устройству светопрозрачных конструкций и архитектурной подсветки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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