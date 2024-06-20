Собянин: в 2025 году в Москве появится еще один детский стационар

В 2025 году завершится строительство нового комплекса детской больницы святого Владимира. Об этом Сергей Собянин сообщил во время осмотра объекта.

По его словам, новое шестиэтажное здание площадью 56 тысяч квадратных метров возводится с использованием энергоэффективных материалов и технологий. Кроме того, применяются современные решения по устройству светопрозрачных конструкций и архитектурной подсветки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.