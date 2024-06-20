Мэр Москвы: шквалистый ветер, ливень и смерч возможны в столице 20 июня

Мэр Москвы предупредил жителей столицы о возможном формировании смерчей с 12:00 до 17:00 20 июня. Также в этот день ожидаются гроза, град и шквалистый ветер с порывами до 23 метров в секунду.

Тем временем комплекс городского хозяйства уже вывел на постоянное дежурство 300 аварийных бригад и столько же единиц спецтехники Мосводостока, а электросетевые компании начали готовить к работе источники аварийного питания. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

