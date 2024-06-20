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Новости

Новости

20 июня, 07:15

Новости

Мэр Москвы: шквалистый ветер, ливень и смерч возможны в столице 20 июня

Мэр Москвы: шквалистый ветер, ливень и смерч возможны в столице 20 июня

Новости часа: 20 июня в Москве ожидается гроза, возможны смерчи

Новости часа: 20 июня в Москве ожидается гроза, возможны смерчи

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Мэр Москвы предупредил жителей столицы о возможном формировании смерчей с 12:00 до 17:00 20 июня. Также в этот день ожидаются гроза, град и шквалистый ветер с порывами до 23 метров в секунду.

Тем временем комплекс городского хозяйства уже вывел на постоянное дежурство 300 аварийных бригад и столько же единиц спецтехники Мосводостока, а электросетевые компании начали готовить к работе источники аварийного питания. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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