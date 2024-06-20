Новости часа: 20 июня в Москве ожидается гроза, возможны смерчи

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин просит жителей столицы быть внимательными из-за ливня, шквалистого ветра и возможного формирования смерчей 20 июня.

Смерчи могут образоваться в Москве днем в четверг, 20 июня, рассказали в ГУ МЧС по Москве.

В Москве избрали меру пресечения обвиняемым в массовом заражении ботулизмом. Об этом сообщили в пресс-службе Замоскворецкого суда.