Участок БКЛ закроют с 22 июня

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Новости

Новости

20 июня, 00:00

Новости

Новости часа: 20 июня в Москве ожидается гроза, возможны смерчи

Новости часа: 20 июня в Москве ожидается гроза, возможны смерчи

Новости часа: 20 июня в Москве ожидается гроза, возможны смерчи

"Мой район. Новости": на северо-востоке Москвы будет построено еще 5,8 км дорог

Собянин предупредил москвичей о ливнях и возможном формировании смерчей 20 июня

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 19 июня

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин просит жителей столицы быть внимательными из-за ливня, шквалистого ветра и возможного формирования смерчей 20 июня.

Смерчи могут образоваться в Москве днем в четверг, 20 июня, рассказали в ГУ МЧС по Москве.

В Москве избрали меру пресечения обвиняемым в массовом заражении ботулизмом. Об этом сообщили в пресс-службе Замоскворецкого суда.

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