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Происшествия

Новости часа: Собянин принял решение о комплексном развитии части промзоны Калибр

Новости часа: Собянин принял решение о комплексном развитии части промзоны Калибр

Собянин принял решение о комплексном развитии части промзоны Калибр

Новости часа: Собянин подвел итоги первого месяца работы павильонов "Здоровая Москва"

Собянин рассказал о строительстве МЦД-4

Новости часа: Собянин рассказал о системной работе по обустройству парков в ТиНАО

Собянин: в павильонах "Здоровая Москва" за месяц приняли около 70 тыс пациентов

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Новости часа: 112 зданий московских поликлиник находятся на реконструкции

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве приняли решение о комплексном развитии части промзоны Калибр. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Устроивший поджог петард в подмосковном банке заявил, что ранее перевел мошенникам 1,5 миллиона рублей. Об этом сообщило МВД.

Погибшие и пострадавшие есть при пожаре на пороховом заводе в Тамбовской области. Об этом заявил губернатор региона Максим Егоров.

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