Новости часа: Собянин принял решение о комплексном развитии части промзоны Калибр

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве приняли решение о комплексном развитии части промзоны Калибр. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Устроивший поджог петард в подмосковном банке заявил, что ранее перевел мошенникам 1,5 миллиона рублей. Об этом сообщило МВД.

Погибшие и пострадавшие есть при пожаре на пороховом заводе в Тамбовской области. Об этом заявил губернатор региона Максим Егоров.