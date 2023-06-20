Новости часа: Собянин подвел итоги первого месяца работы павильонов "Здоровая Москва"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. За месяц работы павильонов "Здоровая Москва" обследования прошли около 70 тысяч человек. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Грозы и кратковременные дожди обещают в Москве 20 июня. Об этом сообщили синоптики.

Отдельной программы для возвращения IT-специалистов в Россию не потребовалось, они возвращаются сами. Об этом заявил глава Минцифры Максут Шадаев.