Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12:00

Общество

Новости часа: Собянин подвел итоги первого месяца работы павильонов "Здоровая Москва"

Новости часа: Собянин подвел итоги первого месяца работы павильонов "Здоровая Москва"

Собянин рассказал о строительстве МЦД-4

Новости часа: Собянин рассказал о системной работе по обустройству парков в ТиНАО

Собянин: в павильонах "Здоровая Москва" за месяц приняли около 70 тыс пациентов

Собянин рассказал о самых ярких парках ТиНАО

Собянин: в Москве с 2016 года выделили землю под реализацию 573 масштабных инвестпроектов

Собянин открыл реконструированную поликлинику в Даниловском районе

Новости часа: 112 зданий московских поликлиник находятся на реконструкции

Новости часа: сразу 8 обновленных поликлиник начинают работу в Москве в июне

Собянин открыл еще одну реконструированную поликлинику в ЮАО

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. За месяц работы павильонов "Здоровая Москва" обследования прошли около 70 тысяч человек. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Грозы и кратковременные дожди обещают в Москве 20 июня. Об этом сообщили синоптики.

Отдельной программы для возвращения IT-специалистов в Россию не потребовалось, они возвращаются сами. Об этом заявил глава Минцифры Максут Шадаев.

Читайте также
мэр МосквыгородмедицинаобществопогодатехнологиивидеоИван КнязевЕвгения Мирошкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика