Собянин рассказал о строительстве МЦД-4

Западный радиус будущего МЦД-4 почти готов. Как рассказал Сергей Собянин, на Калужском направлении осталось привести в порядок последнюю из 16 станций.

На станции Солнечная начали работать специалисты. Им предстоит обновить покрытие на платформах и уложить тактильную плитку для слабовидящих пассажиров.

На месте старых станций появились полноценные пригородные вокзалы. Все платформы выполнены в единой стилистике – там появились эскалаторы, лифты и турникеты. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.