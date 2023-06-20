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Транспорт

Собянин рассказал о строительстве МЦД-4

Собянин рассказал о строительстве МЦД-4

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Западный радиус будущего МЦД-4 почти готов. Как рассказал Сергей Собянин, на Калужском направлении осталось привести в порядок последнюю из 16 станций.

На станции Солнечная начали работать специалисты. Им предстоит обновить покрытие на платформах и уложить тактильную плитку для слабовидящих пассажиров.

На месте старых станций появились полноценные пригородные вокзалы. Все платформы выполнены в единой стилистике – там появились эскалаторы, лифты и турникеты. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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