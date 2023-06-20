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Собянин: в павильонах "Здоровая Москва" за месяц приняли около 70 тыс пациентов

Собянин: в павильонах "Здоровая Москва" за месяц приняли около 70 тыс пациентов

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Около 70 тысяч человек прошли экспресс-обследование в павильонах "Здоровая Москва". О результатах первого месяца работы мобильных медкабинетов в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

Как подчеркнул мэр, такой формат с каждым годом набирает популярность и формирует среди горожан новую культуру бережного отношения к своему здоровью. Своевременная диагностика позволяет избежать многих проблем и не допускает развития различных заболеваний. Например, сердечно-сосудистой системы или сахарного диабета.

Прийти на прием можно без предварительной записи, а все результаты потом появятся в электронной медкарте пациента. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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