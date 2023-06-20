Собянин рассказал о самых ярких парках ТиНАО

В ТиНАО с 2012 года обустроены более 30 парков, ставших любимым местом отдыха москвичей и туристов. О результатах работы рассказал в своем личном блоге Сергей Собянин.

Например, одной из популярных точек является "Редут 1812 года", в центре которого сохранили земляное укрепление времен сражений с Наполеоном. Неподалеку расположен парк "Красная Пахра", где есть все необходимое для занятий спортом на свежем воздухе.

В текущем году в порядок приведут еще несколько зон, в том числе "Боровский парк", парк в поселении Мосрентген и на Липовой аллее в Марушкинском. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.