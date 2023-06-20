Собянин: в Москве с 2016 года выделили землю под реализацию 573 масштабных инвестпроектов

В Москве в рамках масштабных инвестиционных проектов строится 21 спорткомплекс, 19 школ и детских садов и 55 коммерческих объектов. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Всего с 2016 года землю выделили под реализацию 573 таких проектов: строительство транспортно-пересадочных узлов, спортивных, образовательных, медицинских и промышленных объектов, гостиниц. В результате чего предприниматели получают участки в аренду без торгов, а город – новые рабочие места и дополнительные налоговые поступления в бюджет.

Для инвесторов, готовых запускать новые производства, с марта 2022 года действует льготная арендная ставка за участок – всего один рубль в год. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.