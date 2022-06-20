Новости последнего часа: готовность восточного участка БКЛ оценивается в 93%

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Готовность восточного участка БКЛ оценивается в 93%, сообщил Сергей Собянин.

Троих пешеходов сбил таксист на Боровском шоссе. Об этом заявили в ГИБДД.

Крыму ничего не угрожает. Сухопутная часть острова максимально прикрыта ПВО, рассказал глава Крыма Сергей Аксенов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.