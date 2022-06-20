Собянин осмотрел дом по программе реновации в Нагатинском затоне

Сергей Собянин осмотрел новостройку на улице Речников, построенную по программе реновации. Участники программы переезжают в новые квартиры уже три недели.

Новостройка состоит из двух секций. В общей сложности в доме 187 квартир. Всего в программу реновации в Нагатинском затоне вошли 54 дома. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

