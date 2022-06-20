Новости последнего часа: электробусы вышли на маршруты еще в двух районах Москвы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Так, электробусы 20 июня вышли на маршруты еще в двух районах Москвы – Кунцево и Фили-Давыдково. Об этом сообщил Сергей Собянин.

20 июня проходит ЕГЭ по информатике и ИКТ. За два дня в Москве его сдадут около 16 тысяч человек, заявили власти города.

В КНДР на фоне COVID-19 зафиксировали вспышку неизвестного заболевания. Оно похоже на кишечную инфекцию, рассказали в СМИ. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.