Сергей Собянин рассказал о старте Московской недели моды. Он напомнил, что показы и мастер-классы будут проходить по 26 июня.

Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что в столичном метро установят еще 51 банкомат. Всего их будет 360.

Крупные российские маркетплейсы начали организовывать параллельный импорт, сообщили СМИ.

