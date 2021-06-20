Второй год подряд медики отмечают профессиональный праздник в условиях пандемии

В России отмечают День медицинского работника. С профессиональным праздником врачей поздравил Сергей Собянин. Мэр выразил благодарность всем, кто трудится в непростых условиях пандемии, сражаясь с опасным вирусом, и заверил, что комфортные условия работы и достойная заработная плата врачей – это приоритет для города.

Сергей Собянин также призвал москвичей вакцинироваться от COVID-19, чтобы помочь столичным врачам, на которых легла колоссальная нагрузка, а также обезопасить себя и окружающих. Мэр напомнил, что городские программы в области здравоохранения не останавливали даже в самые сложные моменты пандемии.

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