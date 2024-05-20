Улицы в ЦАО и ЗАО Москвы перекроют 25 мая

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 мая, 18:30

Новости

Новости часа: в Москве сейчас идет реконструкция более 100 зданий поликлиник

Новости часа: в Москве сейчас идет реконструкция более 100 зданий поликлиник

Собянин: в Москве идет реконструкция более 100 зданий поликлиник

Новости часа: на ВДНХ открылась экспозиция об истории цифровизации Москвы

Сергей Собянин: на ВДНХ открылась экспозиция об истории цифровизации Москвы

Собянин: 985 компаний приняли участие в Московской неделе интерьера и дизайна

Новости часа: инвестиции в основной капитал столицы за 2023 год составили почти 7 трлн руб

Собянин: фестиваль "Лето в Москве. Все на улицу!" будет длиться 100 дней

Новости часа: рекордные 230 тысяч человек посетили Московскую неделю интерьера и дизайна

Собянин: капремонт детской поликлиники в Алтуфьеве будет завершен в 2024 году

Новости часа: в Москве сейчас идет реконструкция более 100 зданий поликлиник

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Основные работы по реконструкции 100 поликлиник в Москве рассчитывают завершить до конца 2024 года. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Уличная перехватывающая парковка открылась у станции метро и МЦД "Кунцевская". Об этом сообщил Дептранс Москвы.

Воздух в центре Москвы, на Балчуге, прогрелся до 25,7 градуса. Об этом заявили синоптики.

Читайте также
мэр МосквымедицинагородтранспортобществопогодавидеоЕкатерина Фоменко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика