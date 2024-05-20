20 мая, 18:30Новости
Новости часа: в Москве сейчас идет реконструкция более 100 зданий поликлиник
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Основные работы по реконструкции 100 поликлиник в Москве рассчитывают завершить до конца 2024 года. Об этом рассказал Сергей Собянин.
Уличная перехватывающая парковка открылась у станции метро и МЦД "Кунцевская". Об этом сообщил Дептранс Москвы.
Воздух в центре Москвы, на Балчуге, прогрелся до 25,7 градуса. Об этом заявили синоптики.