Новости часа: в Москве сейчас идет реконструкция более 100 зданий поликлиник

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Основные работы по реконструкции 100 поликлиник в Москве рассчитывают завершить до конца 2024 года. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Уличная перехватывающая парковка открылась у станции метро и МЦД "Кунцевская". Об этом сообщил Дептранс Москвы.

Воздух в центре Москвы, на Балчуге, прогрелся до 25,7 градуса. Об этом заявили синоптики.