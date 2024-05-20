Улицы в ЦАО и ЗАО Москвы перекроют 25 мая

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20 мая, 18:00

Новости

Новости часа: на ВДНХ открылась экспозиция об истории цифровизации Москвы

Новости часа: на ВДНХ открылась экспозиция об истории цифровизации Москвы

Сергей Собянин: на ВДНХ открылась экспозиция об истории цифровизации Москвы

Собянин: 985 компаний приняли участие в Московской неделе интерьера и дизайна

Новости часа: инвестиции в основной капитал столицы за 2023 год составили почти 7 трлн руб

Собянин: фестиваль "Лето в Москве. Все на улицу!" будет длиться 100 дней

Новости часа: рекордные 230 тысяч человек посетили Московскую неделю интерьера и дизайна

Собянин: капремонт детской поликлиники в Алтуфьеве будет завершен в 2024 году

Новости часа: в Москве сейчас идет реконструкция более 100 зданий поликлиник

Новости часа: инвестиции в основной капитал Москвы за 2023 год составили почти 7 трлн руб

Новости часа: Московская неделя интерьера и дизайна побила рекорд по посещаемости

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Экспозицию об истории цифровизации Москвы открыли в павильоне "Умный город" на ВДНХ. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Поездки на МЦД для обучающихся стали более чем в два раза дешевле с льготными абонементами. Об этом заявил заммэра Москвы Максим Ликсутов.

Понедельник, 20 мая, стал самым теплым днем с начала 2024 года. Об этом рассказали синоптики.

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