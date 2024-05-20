Новости часа: на ВДНХ открылась экспозиция об истории цифровизации Москвы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Экспозицию об истории цифровизации Москвы открыли в павильоне "Умный город" на ВДНХ. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Поездки на МЦД для обучающихся стали более чем в два раза дешевле с льготными абонементами. Об этом заявил заммэра Москвы Максим Ликсутов.

Понедельник, 20 мая, стал самым теплым днем с начала 2024 года. Об этом рассказали синоптики.