Новости часа: инвестиции в основной капитал столицы за 2023 год составили почти 7 трлн руб

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Инвестиции в основной капитал Москвы за 2023 год составили почти 7 триллионов рублей. Об этом сообщил Сергей Собянин.

QR-код для получения продуктов на молочной кухне доступен в электронной медкарте. Об этом заявила заммэра Москвы Анастасия Ракова.

В столице начался ягодный сезон, в городе работают точки продажи клубники. Об этом рассказали в департаменте торговли и услуг.