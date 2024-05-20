Улицы в ЦАО и ЗАО Москвы перекроют 25 мая

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Новости

Новости

20 мая, 16:45

Новости

Новости часа: инвестиции в основной капитал столицы за 2023 год составили почти 7 трлн руб

Новости часа: инвестиции в основной капитал столицы за 2023 год составили почти 7 трлн руб

Собянин: фестиваль "Лето в Москве. Все на улицу!" будет длиться 100 дней

Новости часа: рекордные 230 тысяч человек посетили Московскую неделю интерьера и дизайна

Собянин: капремонт детской поликлиники в Алтуфьеве будет завершен в 2024 году

Новости часа: в Москве сейчас идет реконструкция более 100 зданий поликлиник

Новости часа: инвестиции в основной капитал Москвы за 2023 год составили почти 7 трлн руб

Новости часа: Московская неделя интерьера и дизайна побила рекорд по посещаемости

Собянин: 230 тысяч человек посетили Московскую неделю интерьера и дизайна

"Мой район. Новости": спорткомплекс "Акварис" в столичном Зябликове построят в 2024 году

Новости часа: самый продолжительный городской фестиваль в мире пройдет в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Инвестиции в основной капитал Москвы за 2023 год составили почти 7 триллионов рублей. Об этом сообщил Сергей Собянин.

QR-код для получения продуктов на молочной кухне доступен в электронной медкарте. Об этом заявила заммэра Москвы Анастасия Ракова.

В столице начался ягодный сезон, в городе работают точки продажи клубники. Об этом рассказали в департаменте торговли и услуг.

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