Улицы в ЦАО и ЗАО Москвы перекроют 25 мая

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20 мая, 14:45

Общество

Новости часа: в Москве сейчас идет реконструкция более 100 зданий поликлиник

Новости часа: в Москве сейчас идет реконструкция более 100 зданий поликлиник

Новости часа: инвестиции в основной капитал Москвы за 2023 год составили почти 7 трлн руб

Новости часа: Московская неделя интерьера и дизайна побила рекорд по посещаемости

Собянин: 230 тысяч человек посетили Московскую неделю интерьера и дизайна

"Мой район. Новости": спорткомплекс "Акварис" в столичном Зябликове построят в 2024 году

Новости часа: самый продолжительный городской фестиваль в мире пройдет в Москве

Собянин: "Лето в Москве. Все на улицу!" объединит летние городские мероприятия

Мэр Москвы назвал ключевые инвестиционные проекты 2023 года 

Новости часа: Собянин заявил, что каждая пятая свадьба проходит на выезде

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 19 мая

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Около 100 поликлиник реконструируют в Москве одновременно. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Желтый уровень погодной опасности из-за грозы объявили в Московском регионе на вторник, 21 мая. О возможной грозе сообщили синоптики.

Количество точек продажи ягод в Москве в 2024 году увеличили до 250, сообщил столичный департамент торговли и услуг.

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