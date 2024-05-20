Новости часа: в Москве сейчас идет реконструкция более 100 зданий поликлиник

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Около 100 поликлиник реконструируют в Москве одновременно. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Желтый уровень погодной опасности из-за грозы объявили в Московском регионе на вторник, 21 мая. О возможной грозе сообщили синоптики.

Количество точек продажи ягод в Москве в 2024 году увеличили до 250, сообщил столичный департамент торговли и услуг.