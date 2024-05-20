Улицы в ЦАО и ЗАО Москвы перекроют 25 мая

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 мая, 13:00

Новости

Новости часа: Московская неделя интерьера и дизайна побила рекорд по посещаемости

Новости часа: Московская неделя интерьера и дизайна побила рекорд по посещаемости

Собянин: 230 тысяч человек посетили Московскую неделю интерьера и дизайна

"Мой район. Новости": спорткомплекс "Акварис" в столичном Зябликове построят в 2024 году

Новости часа: самый продолжительный городской фестиваль в мире пройдет в Москве

Собянин: "Лето в Москве. Все на улицу!" объединит летние городские мероприятия

Мэр Москвы назвал ключевые инвестиционные проекты 2023 года 

Новости часа: Собянин заявил, что каждая пятая свадьба проходит на выезде

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 19 мая

Новости часа: акцию "Ночь в музее" посетили около 350 тысяч человек

Новости часа: Собянин рассказал об увеличении в 1,5 раза объема медпомощи

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Московская неделя интерьера и дизайна побила рекорд по посещаемости. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Кондиционеры в вагонах метро перевели на летний режим работы. Об этом рассказал заммэра Москвы Максим Ликсутов.

Сезон плановых отключений горячей воды начался в понедельник, 20 мая, в столице. График можно увидеть на портале mos.ru.

Читайте также
мэр МосквыгородтранспортметропогодавидеоЕвгения Мирошкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика