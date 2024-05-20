Новости часа: Московская неделя интерьера и дизайна побила рекорд по посещаемости

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Московская неделя интерьера и дизайна побила рекорд по посещаемости. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Кондиционеры в вагонах метро перевели на летний режим работы. Об этом рассказал заммэра Москвы Максим Ликсутов.

Сезон плановых отключений горячей воды начался в понедельник, 20 мая, в столице. График можно увидеть на портале mos.ru.

