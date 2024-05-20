Новости часа: самый продолжительный городской фестиваль в мире пройдет в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Самый продолжительный городской фестиваль в мире – "Лето в Москве. Все на улицу!" – пройдет в столице. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Систему теплоснабжения в Москве перевели на летний режим работы. Об этом рассказали в комплексе горхозяйства.

Понедельник, 20 мая, в Москве может стать самым теплым днем с начала года. Об этом заявили синоптики.