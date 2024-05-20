Улицы в ЦАО и ЗАО Москвы перекроют 25 мая

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Новости

20 мая, 11:45

Новости

Новости часа: самый продолжительный городской фестиваль в мире пройдет в Москве

Новости часа: самый продолжительный городской фестиваль в мире пройдет в Москве

Собянин: "Лето в Москве. Все на улицу!" объединит летние городские мероприятия

Мэр Москвы назвал ключевые инвестиционные проекты 2023 года 

Новости часа: Собянин заявил, что каждая пятая свадьба проходит на выезде

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 19 мая

Новости часа: акцию "Ночь в музее" посетили около 350 тысяч человек

Новости часа: Собянин рассказал об увеличении в 1,5 раза объема медпомощи

Акцию "Ночь в музее" посетили свыше 350 тысяч москвичей

Новости часа: в Москве в 1,5 раза увеличили объем программ повышения качества жизни

Собянин: объем специализированной медпомощи в 2024 году увеличился в 1,5 раза

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Самый продолжительный городской фестиваль в мире – "Лето в Москве. Все на улицу!" – пройдет в столице. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Систему теплоснабжения в Москве перевели на летний режим работы. Об этом рассказали в комплексе горхозяйства.

Понедельник, 20 мая, в Москве может стать самым теплым днем с начала года. Об этом заявили синоптики.

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