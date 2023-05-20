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Собянин рассказал, что Москва богата старинными усадьбами

Собянин рассказал, что Москва богата старинными усадьбами

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Сергей Собянин рассказал, что Москва богата старинными усадьбами. При этом большую часть знают как жители, так и туристы.

Но есть в столице места, о существовании которых многие и не догадываются. Среди таких – усадьба Морозовых, Васильчиковых, дом графа Алексея Разумовского. В одной из усадеб можно увидеть интерьеры авторства архитектора Федора Шехтеля и художника Михаила Врубеля. В другой усадьбе в разные годы гостили Николай Гоголь, Федор Тютчев и Иван Айвазовский.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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