Сергей Собянин рассказал, что Москва богата старинными усадьбами. При этом большую часть знают как жители, так и туристы.

Но есть в столице места, о существовании которых многие и не догадываются. Среди таких – усадьба Морозовых, Васильчиковых, дом графа Алексея Разумовского. В одной из усадеб можно увидеть интерьеры авторства архитектора Федора Шехтеля и художника Михаила Врубеля. В другой усадьбе в разные годы гостили Николай Гоголь, Федор Тютчев и Иван Айвазовский.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

