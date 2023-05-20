Собянин рассказал о внедрении инновационных решений на культурных площадках столицы

В московских культурных и творческих пространствах тестируют передовые разработки. Об инновационных решениях рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Программа пилотного тестирования инновационных решений начала работать в 2019 году. За это время на разных площадках провели больше 280 испытаний, а сумма контрактов между технологическим бизнесом и площадками составила свыше 600 миллионов рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.