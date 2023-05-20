Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15:30

Технологии

Собянин рассказал о внедрении инновационных решений на культурных площадках столицы

Собянин рассказал о внедрении инновационных решений на культурных площадках столицы

Тактильные надписи для слабовидящих разместили в московском метро – Собянин

Новости часа: тактильные надписи для слабовидящих разместили в московском метро

Собянин рассказал о столичных исследованиях лекарств

Собянин рассказал об исторических находках в столице

Собянин: Москва входит в пятерку самых освещенных городов мира

Новости часа: Собянин рассказал о работе корабля-лаборатории "Экопатруль" на Москве-реке

Собянин объявил о завершении комплексной реконструкции спорткомплекса "Москвич"

Собянин рассказал о контроле качества воды в Москве-реке с помощью судна "Экопатруль"

Новости часа: завершена реконструкция исторического спорткомплекса "Москвич"

В московских культурных и творческих пространствах тестируют передовые разработки. Об инновационных решениях рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Программа пилотного тестирования инновационных решений начала работать в 2019 году. За это время на разных площадках провели больше 280 испытаний, а сумма контрактов между технологическим бизнесом и площадками составила свыше 600 миллионов рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквытехнологиивидеоСтанислав Кулик
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика