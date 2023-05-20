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Новости часа: тактильные надписи для слабовидящих разместили в московском метро
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В московском метро на всех турникетах разместили тактильные надписи для слабовидящих. Об этом рассказал Сергей Собянин.
Склад с деревянными поддонами загорелся в Воронеже на площади 1200 "квадратов". Об этом сообщило региональное МЧС.
Куба надеется принимать до полумиллиона российских туристов в год. Об этом заявил министр по туризму республики Хуан Гарсия Гранда.