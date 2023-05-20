Новости часа: тактильные надписи для слабовидящих разместили в московском метро

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В московском метро на всех турникетах разместили тактильные надписи для слабовидящих. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Склад с деревянными поддонами загорелся в Воронеже на площади 1200 "квадратов". Об этом сообщило региональное МЧС.

Куба надеется принимать до полумиллиона российских туристов в год. Об этом заявил министр по туризму республики Хуан Гарсия Гранда.