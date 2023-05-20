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Происшествия

Новости часа: тактильные надписи для слабовидящих разместили в московском метро

Новости часа: тактильные надписи для слабовидящих разместили в московском метро

Собянин рассказал о столичных исследованиях лекарств

Собянин рассказал об исторических находках в столице

Собянин: Москва входит в пятерку самых освещенных городов мира

Новости часа: Собянин рассказал о работе корабля-лаборатории "Экопатруль" на Москве-реке

Собянин объявил о завершении комплексной реконструкции спорткомплекса "Москвич"

Собянин рассказал о контроле качества воды в Москве-реке с помощью судна "Экопатруль"

Новости часа: завершена реконструкция исторического спорткомплекса "Москвич"

Собянин: строительство южного участка МСД вступает в завершающую стадию

Собянин объявил о завершении комплексной реконструкции спорткомплекса "Москвич"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В московском метро на всех турникетах разместили тактильные надписи для слабовидящих. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Склад с деревянными поддонами загорелся в Воронеже на площади 1200 "квадратов". Об этом сообщило региональное МЧС.

Куба надеется принимать до полумиллиона российских туристов в год. Об этом заявил министр по туризму республики Хуан Гарсия Гранда.

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