Экспозицию Политехнического музея расположат в павильоне № 59 "Зерно" на ВДНХ – Собянин

Экспозицию знаменитого Политехнического музея разместят на ВДНХ. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Выставки и образовательно-просветительские мероприятия будут проходить в павильоне № 59 "Зерно". В данный момент его реконструируют. На выставке это третье по высоте здание. У павильона оригинальное остекление, витражи и звезда из стекла рубинового цвета на шпиле.

Реставраторы приводят в порядок фасады и интерьеры, уникальную лепнину и искусственный мрамор, восстанавливают скульптуры и декор. Работы должны завершить в 2023 году.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.