Собянин сообщил, сколько предпринимателей обратились к сервису по антикризисной поддержке

Уже 35 тысяч московских предпринимателей воспользовались сервисом по антикризисной поддержке. Об этом сообщил Сергей Собянин.

В России сократилось число зарегистрированных безработных, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.

Вопрос конфискации российских активов должен касаться только госсредств, но не частной собственности. Об этом рассказал Минфин ФРГ.