Путепровод через ж/д пути на улице Барклая должен быть достроен до конца года – Собянин

Путепровод через железнодорожные пути МЦД-1 и строящийся Северный дублер Кутузовского проспекта в районе улицы Барклая должен быть готов в 2022 году. Об этом сообщил Сергей Собянин в ходе осмотра работ по возведению объекта.

Он уточнил, что путепровод соединяет несколько районов – Дорогомиловский и Филевский Парк. При этом, как подчеркнул мэр, строящийся объект является необходимым для москвичей. По словам Собянина, изначально планировалось построить его в 2023 году, однако специалисты набрали хороший темп работы, чтобы завершить возведение уже в этом году. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.