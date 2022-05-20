Строительство путепровода через дублер Кутузовского проспекта завершат в 2022 году

Строительство путепровода через Северный дублер Кутузовского проспекта завершат в 2022 году. Об этом заявил Сергей Собянин.

Рубль обновляет на бирже максимумы. Доллар – ниже 58 рублей, евро опускался ниже 60 рублей.

День парков пройдет 21 мая в Москве. В зонах отдыха проведут экскурсии, лекции и мастер-классы, сообщила заммэра Наталья Сергунина.