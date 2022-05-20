Около 35 тыс предпринимателей обратились к сервису по антикризисной поддержке – Собянин

Уже 35 тысяч московских предпринимателей воспользовались сервисом по антикризисной поддержке. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Найти систему можно на сайте Центра поддержки экономики Москвы. Она подойдет как для малого и среднего бизнеса, так и для крупных производств.

С помощью сервиса можно узнать все о положенных льготах. Достаточно указать сферу деятельности, размер организации и направления поддержки. Система сама предложит полный список актуальных и доступных льгот.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.