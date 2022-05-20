Путепровод через ж/д пути на улице Барклая должен быть достроен до конца года – Собянин

На западе Москвы продолжается строительство путепровода через железнодорожные пути МЦД-1. Его длина составляет 205 метров. Путепровод проходит в районе улицы Барклая.

Там появятся специальные полосы разгона и торможения, а также пешеходные переходы. Работы могут закончить в 2022 году. Об этом заявил Сергей Собянин. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.