Собянин сообщил об активной фазе строительства Рублево-Архангельской линии метро

В Москве стартовала активная фаза строительства Рублево-Архангельской линии метро. Как написал Сергей Собянин в телеграм-канале, началась проходка тоннелей между станциями "Карамышевская" и "Звенигородская".

Новая линия метро протяженностью 19 километров соединит "Москва-Сити" с деловым центром в Рублево-Архангельском.

В первый участок войдут станции от "Делового центра" до "Шелепихи", а второй будет тянуться от "Шелепихи" до "Липовой Рощи". Далее линия пойдет уже за МКАД, она охватит четыре района Москвы: Пресненский, Кунцево, Строгино и Хорошёво-Мнёвники, а также еще два подмосковных округа. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

