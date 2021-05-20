Ситуация с COVID-19 в Москве остается сложной, но не драматичной – Собянин

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Сергей Собянин оценил ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в столице. По словам градоначальника, она остается сложной, но взрывного роста количества случаев COVID-19 не наблюдается.
"Что касается ситуации, она остается сложной, но еще раз говорю, не драматичной: небольшой рост, но при этом никаких серьезных отклонений или взрывного роста не наблюдается", – заявил Собянин в эфире телеканала "Россия 1".
За последние сутки в городе выявили 3 312 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, госпитализировали 1 106 человек. За это время в столице скончались 55 пациентов с диагнозом "пневмония" и подтвержденным тестом на COVID-19. Также за минувшие 24 часа от коронавируса вылечились 2 877 пациентов.
Ранее Сергей Собянин рассказал, что около 1,3 миллиона жителей столицы привились от коронавирусной инфекции за 5 месяцев. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
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