Собянин рассказал об основных результатах работы онкослужбы Москвы

Объем госпитализации пациентов с онкологией в столице увеличился почти на треть, несмотря на пандемию коронавируса. Об этом заявил Сергей Собянин на открытии первого Московского международного онко-форума в "Манеже".

В 2020 году ни одна медицинская организация онкологического направления не была закрыта или перепрофилирована. В городе продолжают строить и реконструировать клиники. За последнее время, напомнил Собянин, на базе крупнейших городских стационаров было организовано шесть мощных многопрофильных онкологических центров.

Мэр добавил, что весь мир живет в сложных условиях из-за пандемии коронавируса, однако онкологическая помощь не может быть отсрочена ни на день. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.