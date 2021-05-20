Собянин опроверг сообщения о переезде "Локомотива" в "Лужники"

Сергей Собянин прояснил дальнейшую судьбу стадиона "Локомотив". В своем блоге он написал, что информация о переезде футбольного клуба не соответствует действительности. Жилой застройки около Восточного железнодорожного вокзала в Черкизове тоже не будет, добавил мэр столицы.

Ранее в Сети появилась информация, что руководство РЖД обратилось в столичную мэрию с просьбой передать "Лужники" в долгосрочную аренду "Локомотиву". В свою очередь, РЖД якобы готовы передать городу права на спортивные сооружения в Баковке, Перове и Свиблове.

Сообщалось, что стадион собираются снести, чтобы построить новый район с развитой инфраструктурой, общественными пространствами и парком. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.