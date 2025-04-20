20 апреля, 13:15Мэр Москвы
Собянин: неравнодушные москвичи помогают незнакомым людям сохранить здоровье и жизнь
Национальный день донора отмечается в России 20 апреля. В столице живут множество неравнодушных москвичей, которые благодаря донорству помогают незнакомым людям сохранить здоровье и жизнь. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.
Только за 2024 год жители города сдали кровь или ее компоненты больше 240 тысяч раз. Почти половина из них сделали это впервые.
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