Собянин: неравнодушные москвичи помогают незнакомым людям сохранить здоровье и жизнь

Национальный день донора отмечается в России 20 апреля. В столице живут множество неравнодушных москвичей, которые благодаря донорству помогают незнакомым людям сохранить здоровье и жизнь. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

Только за 2024 год жители города сдали кровь или ее компоненты больше 240 тысяч раз. Почти половина из них сделали это впервые.

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