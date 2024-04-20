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20 апреля, 22:45

Новости

Новости часа: Собянин рассказал о ходе строительства электродепо "Столбово"

Новости часа: Собянин рассказал о ходе строительства электродепо "Столбово"

Новости часа: в столице отреставрируют бюст Циолковского и памятник Жуковскому

Новости часа: два технопарка построят на юго-западе Москвы

Собянин рассказал о строительстве депо "Столбово"

Новости часа: в Ясеневе построят общественно-деловые комплексы и два технопарка

Собянин рассказал о реорганизации участка бывшей промзоны Теплый Стан

Новости часа: сервисами "Мосволонтера" стали пользоваться в 1,5 раза чаще

"Мой район. Новости": новый корпус школы № 1474 открылся в столичном Ховрине

Новости часа: депо "Столбово" примет поезда Сокольнической и Троицкой линий метро Москвы

Собянин: в Петровском парке отреставрируют монументы Жуковскому и Циолковскому

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Электродепо "Столбово", которое строится в ТиНАО, станет одним из крупнейших в Москве. Об этом сообщил в личном блоге Сергей Собянин.

По программе комплексного развития территорий (КРТ) на севере Москвы реорганизуют три участка на месте недостроенных объектов, о чем рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

С 14 по 30 апреля россияне смогут увидеть в небе метеорный поток Лириды, его пик придется в ночь на 22 апреля.

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