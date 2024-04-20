Новости часа: Собянин рассказал о ходе строительства электродепо "Столбово"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Электродепо "Столбово", которое строится в ТиНАО, станет одним из крупнейших в Москве. Об этом сообщил в личном блоге Сергей Собянин.

По программе комплексного развития территорий (КРТ) на севере Москвы реорганизуют три участка на месте недостроенных объектов, о чем рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

С 14 по 30 апреля россияне смогут увидеть в небе метеорный поток Лириды, его пик придется в ночь на 22 апреля.

