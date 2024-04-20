Новости часа: в Ясеневе построят общественно-деловые комплексы и два технопарка

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В столичном Ясеневе построят общественно-деловые комплексы и два технопарка. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Выставка фотографий семейств животных и птиц открылась в столичном метро. Информацию публикуют на сайте мэра Москвы.

В столице за десять лет число доноров выросло в три раза. Данные приводит департамент здравоохранения.