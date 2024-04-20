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Новости

20 апреля, 16:45

Новости

Новости часа: в Ясеневе построят общественно-деловые комплексы и два технопарка

Новости часа: в Ясеневе построят общественно-деловые комплексы и два технопарка

Собянин рассказал о реорганизации участка бывшей промзоны Теплый Стан

Новости часа: сервисами "Мосволонтера" стали пользоваться в 1,5 раза чаще

"Мой район. Новости": новый корпус школы № 1474 открылся в столичном Ховрине

Новости часа: депо "Столбово" примет поезда Сокольнической и Троицкой линий метро Москвы

Собянин: в Петровском парке отреставрируют монументы Жуковскому и Циолковскому

Собянин рассказал о строительстве электродепо "Столбово" в ТиНАО

Собянин: в комплекс электродепо "Столбово" войдут более 50 зданий и сооружений

Собянин: организации стали пользоваться сервисами "Мосволонтера" в 1,5 раза чаще

Сергей Собянин рассказал о строительстве метродепо "Столбово"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В столичном Ясеневе построят общественно-деловые комплексы и два технопарка. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Выставка фотографий семейств животных и птиц открылась в столичном метро. Информацию публикуют на сайте мэра Москвы.

В столице за десять лет число доноров выросло в три раза. Данные приводит департамент здравоохранения.

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