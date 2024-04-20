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Новости

Новости

20 апреля, 15:45

Новости

Новости часа: сервисами "Мосволонтера" стали пользоваться в 1,5 раза чаще

Новости часа: сервисами "Мосволонтера" стали пользоваться в 1,5 раза чаще

"Мой район. Новости": новый корпус школы № 1474 открылся в столичном Ховрине

Новости часа: депо "Столбово" примет поезда Сокольнической и Троицкой линий метро Москвы

Собянин: в Петровском парке отреставрируют монументы Жуковскому и Циолковскому

Собянин рассказал о строительстве электродепо "Столбово" в ТиНАО

Собянин: в комплекс электродепо "Столбово" войдут более 50 зданий и сооружений

Собянин: организации стали пользоваться сервисами "Мосволонтера" в 1,5 раза чаще

Сергей Собянин рассказал о строительстве метродепо "Столбово"

Собянин: современный городской квартал строится на месте бывшей промзоны в СЗАО

Собянин: с начала 2024 года в Москве построено девять детсадов и три школы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сервисами "Мосволонтера" стали пользоваться в 1,5 раза чаще. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Москвичи совершают более 600 тысяч поездок в день на современных трамваях. Информацию опубликовали на сайте мэра столицы.

Выставку фотографий семейств животных и птиц открыли в столичном метро. Об этом также сообщается на сайте мэра Москвы.

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