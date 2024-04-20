Новости часа: сервисами "Мосволонтера" стали пользоваться в 1,5 раза чаще

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сервисами "Мосволонтера" стали пользоваться в 1,5 раза чаще. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Москвичи совершают более 600 тысяч поездок в день на современных трамваях. Информацию опубликовали на сайте мэра столицы.

Выставку фотографий семейств животных и птиц открыли в столичном метро. Об этом также сообщается на сайте мэра Москвы.