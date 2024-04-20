Новости часа: депо "Столбово" примет поезда Сокольнической и Троицкой линий метро Москвы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Депо "Столбово" примет поезда Сокольнической и Троицкой линий метро. Об этом рассказал Сергей Собянин.

В Москве за последние 10 лет в три раза выросло количество доноров. Об этом сообщил департамент здравоохранения.

В парке "Сокольники" начали очищать и восстанавливать Оленьи пруды. Информацию опубликовали на сайте мэра Москвы.