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Новости

20 апреля, 14:30

Новости

Новости часа: депо "Столбово" примет поезда Сокольнической и Троицкой линий метро Москвы

Новости часа: депо "Столбово" примет поезда Сокольнической и Троицкой линий метро Москвы

Собянин: в Петровском парке отреставрируют монументы Жуковскому и Циолковскому

Собянин рассказал о строительстве электродепо "Столбово" в ТиНАО

Собянин: в комплекс электродепо "Столбово" войдут более 50 зданий и сооружений

Собянин: организации стали пользоваться сервисами "Мосволонтера" в 1,5 раза чаще

Сергей Собянин рассказал о строительстве метродепо "Столбово"

Собянин: современный городской квартал строится на месте бывшей промзоны в СЗАО

Собянин: с начала 2024 года в Москве построено девять детсадов и три школы

"Мой район. Новости": космический центр в Филевском Парке достроят в 2024 году

Новости часа: стадион "Локомотив" на юго-востоке Москвы будет возрожден

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Депо "Столбово" примет поезда Сокольнической и Троицкой линий метро. Об этом рассказал Сергей Собянин.

В Москве за последние 10 лет в три раза выросло количество доноров. Об этом сообщил департамент здравоохранения.

В парке "Сокольники" начали очищать и восстанавливать Оленьи пруды. Информацию опубликовали на сайте мэра Москвы.

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