Собянин: в Петровском парке отреставрируют монументы Жуковскому и Циолковскому

В Москве отреставрировали около 800 монументов, памятников и скульптур за последние 13 лет. В 2024 году работа продолжится, рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Так, специалисты начали реставрацию двух монументов в Петровском парке – бюста Константина Циолковского и памятника Николаю Жуковскому. Их почистят, промоют, обработают антисептиком и отремонтируют. Реставрация завершится до конца июля.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.