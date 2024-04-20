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20 апреля, 14:15

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Собянин: в Петровском парке отреставрируют монументы Жуковскому и Циолковскому

Собянин: в Петровском парке отреставрируют монументы Жуковскому и Циолковскому

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В Москве отреставрировали около 800 монументов, памятников и скульптур за последние 13 лет. В 2024 году работа продолжится, рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Так, специалисты начали реставрацию двух монументов в Петровском парке – бюста Константина Циолковского и памятника Николаю Жуковскому. Их почистят, промоют, обработают антисептиком и отремонтируют. Реставрация завершится до конца июля.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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