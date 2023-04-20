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Новости

17:30

Экономика

Новости часа: Собянин рассказал о строительстве спортивных объектов в Москве

Новости часа: Собянин рассказал о строительстве спортивных объектов в Москве

Собянин сообщил об открытии после реконструкции поликлиники в Черемушках

Собянин: в Москве в рамках реализации инвестпроектов строится 21 спортобъект

Собянин упростил порядок размещения зарядных станций для электромобилей в Москве

Новости часа: ﻿Путин заявил о важности помощи семьям участников СВО

Новости часа: Собянин рассказал о возможностях нового стандарта онкопомощи в Москве

Собянин рассказал о возможностях нового стандарта онкопомощи в Москве

Собянин сообщил об открытии после реконструкции поликлиники в Черемушках

Новости часа: Собянин сообщил об открытии после реконструкции поликлиники в Черемушках

Собянин сообщил об открытии после реконструкции поликлиники в Черемушках

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин рассказал о строительстве спортивных объектов в Москве. На данный момент в работе находится 21 спортивный объект.

Прокуроры в Петербурге выехали с проверкой в интернат, где погибли постояльцы. Об этом сообщили в прокуратуре города.

В столице оборот сферы платных услуг населению вырос почти на 10% за год. Об этом рассказал заместитель мэра по вопросам экономической политики Владимир Ефимов.

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