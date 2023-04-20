Новости часа: Собянин рассказал о строительстве спортивных объектов в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин рассказал о строительстве спортивных объектов в Москве. На данный момент в работе находится 21 спортивный объект.

Прокуроры в Петербурге выехали с проверкой в интернат, где погибли постояльцы. Об этом сообщили в прокуратуре города.

В столице оборот сферы платных услуг населению вырос почти на 10% за год. Об этом рассказал заместитель мэра по вопросам экономической политики Владимир Ефимов.