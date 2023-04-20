Собянин: в Москве в рамках реализации инвестпроектов строится 21 спортобъект

Более 20 новых спортивных объектов совсем скоро появятся в столице. Их общая площадь составит почти 200 тысяч "квадратов", об этом Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале.

Так, например, в Куркине подходит к концу строительство катка "Сталкер". Кроме того, спортивные центры появятся в Некрасовке и Текстильщиках. А в Раменках построят горнолыжный комплекс, в Зеленограде – центр водных видов спорта.

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