Новости часа: Собянин рассказал о возможностях нового стандарта онкопомощи в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Новые стандарты медпомощи действуют в Москве для онко- и сердечно-сосудистых больных, а также для мам с детьми. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Автобусные маршруты в Ялту и Геленджик вновь запустят из Москвы с 28 апреля. Об этом рассказал заммэра Максим Ликсутов.

Кабмин не поддержал законопроект о возврате летнего времени. Об этом сообщил автор инициативы депутат Михаил Матвеев (КПРФ).