Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14:15

Общество

Новости часа: Собянин рассказал о возможностях нового стандарта онкопомощи в Москве

Новости часа: Собянин рассказал о возможностях нового стандарта онкопомощи в Москве

Собянин рассказал о возможностях нового стандарта онкопомощи в Москве

Собянин сообщил об открытии после реконструкции поликлиники в Черемушках

Новости часа: Собянин сообщил об открытии после реконструкции поликлиники в Черемушках

Собянин сообщил об открытии после реконструкции поликлиники в Черемушках

Собянин пригласил москвичей на дни открытых дверей на столичных предприятиях

Собянин объявил о запуске программы поддержки бизнеса "Деловые москвичи: культура"

Собянин: Москва продолжает работу по благоустройству парков и зеленых территорий города

Собянин рассказал, как Москва помогает испытывать передовые разработки

Новости часа: Собянин принял решение о комплексном развитии части промзоны Серп и Молот

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Новые стандарты медпомощи действуют в Москве для онко- и сердечно-сосудистых больных, а также для мам с детьми. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Автобусные маршруты в Ялту и Геленджик вновь запустят из Москвы с 28 апреля. Об этом рассказал заммэра Максим Ликсутов.

Кабмин не поддержал законопроект о возврате летнего времени. Об этом сообщил автор инициативы депутат Михаил Матвеев (КПРФ).

Читайте также
мэр МосквымедицинатранспорттуризмобществовидеоЕлизавета Якушева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика