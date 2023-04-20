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Собянин рассказал о возможностях нового стандарта онкопомощи в Москве

Собянин рассказал о возможностях нового стандарта онкопомощи в Москве

Собянин сообщил об открытии после реконструкции поликлиники в Черемушках

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Для онкобольных в крупнейших стационарах Москвы организовали многопрофильные онкологические центры. Об этом в своем телеграм-канале написал Сергей Собянин.

Диагностику, хирургическое лечение, лекарственную терапию, наблюдение можно пройти в одном месте. Также онкобольных сопровождают по проекту "Персональный онкопомощник" – за 2,5 года помощь получили больше 120 тысяч человек. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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