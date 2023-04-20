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Собянин сообщил об открытии после реконструкции поликлиники в Черемушках

Собянин сообщил об открытии после реконструкции поликлиники в Черемушках

Новости часа: Собянин сообщил об открытии после реконструкции поликлиники в Черемушках

Собянин сообщил об открытии после реконструкции поликлиники в Черемушках

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В Черемушках после капитального ремонта открыли взрослую поликлинику, сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин. Больше кабинетов, оборудования, возможностей – новый московский стандарт поменял подход в амбулаторном лечении.

В рамках капремонта в здании сделали новый фасад, заменили коммуникации, увеличили в два раза число кабинетов врачей общей практики и закупили новейшее медоборудование. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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