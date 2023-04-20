Собянин сообщил об открытии после реконструкции поликлиники в Черемушках

В Черемушках после капитального ремонта открыли взрослую поликлинику, сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин. Больше кабинетов, оборудования, возможностей – новый московский стандарт поменял подход в амбулаторном лечении.

В рамках капремонта в здании сделали новый фасад, заменили коммуникации, увеличили в два раза число кабинетов врачей общей практики и закупили новейшее медоборудование. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.